Adalar’da faytona üç aylık yasak

Adalarda at vebası (ruam hastalığı) endişesi sürüyor. Büyükada’da ruama yakalanan 81 atın uyutularak öldürülmesi sonrası İstanbul Valiliği, hastalığın test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle yasakladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında çevre sağlığını tehlikeye atmaktan savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. Yerlikaya, izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların yıkılmasına karar verdiklerini de kaydederek, “Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında; hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir” dedi.



‘Ahırlar yıkılacak’



Vali, “İzinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların derhal yıkılmasına karar verilmiştir. Ayrıca tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. İSPARK ahırları, faytonların durakları, fayton güzergahları temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılacaktır. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır. Bütün çalışan hayvanlar; iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir. İl Mahalli Çevre Kurulu’nda bu kararları alırken tek bir niyetimiz var, o da, Adalar’daki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini kesinlikle istemiyoruz” diye konuştu.



Aşısı yok



İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu, “Toplum ve hayvan sağlığı açısından önemli riskler taşıyan ruam hastalığının kontrolü için henüz etkili bir aşı geliştirilememiştir. Hastalık çıkan bölgelerde, başta bakıcılar olmak üzere yakın temasta olan herkes eğitilmeli, ahırların hijyeni ve beslenmeye dikkat edilmelidir. Bölgede etkili bir karantina uygulanmalı, hastalıklı atıklar usulüne uygun olarak bertaraf edilmelidir” açıklamasını yaptı.



‘Kaçağa izin vermeyiz’



Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiği Büyükada’ya kaçak giriş olmaması için denetim yapıldığını belirterek, “Bizim geldiğimiz dönemden itibaren kaçak at vakası hatırlamıyorum. Buraya gelecek olan tekne ve vapurlar bakımından ulaşım noktalarımız belli. Bu noktalarda denetim yapıyoruz. Ama hayat 24 saat, burası bir ada. ‘Başka noktalardan getiriyoruz’ diyorlarsa evet bu başka bir şey. Biz bunu bilemeyiz. Ama adaya ulaşımın sağlandığı noktalarda denetimimizi yapıyoruz, kaçağa izin vermiyoruz” diye konuştu.





Çevik Kuvvet geldi, seferler durdu



Valiliğin yasaklama kararının açıklandığı saatlerde başta Büyükada olmak üzere adalarda fayton seferleri sürüyordu. Tebligatın kendilerine ulaşmadığını söyleyen faytoncular, bir süre çalışmaya devam etti. Bunun üzerine Büyükada’ya çok sayıda Çevik Kuvvet polisi gönderildi. Polis ekipleri, faytonların yolcu beklediği alanı boşaltarak alanın girişine barikat kurdu. Ardından seferleri durdurdu. Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, alınan karara ilişkin, “Şu anki alınan bu karar, bunun sıfırlanmasına yönelik radikal bir karar. Bu radikal karar sonrasında bunu sıfırlama çalışmaları olacak, çeşitli kurumlar da harekete geçti” dedi.



Ne planlanıyor?



Kaymakam Ayhan, daha sonra karara tepki göstermek için meydanda toplanan faytoncularla görüştü. Faytoncu Eyüp Çelik, “6 atım var. Hayvanseverler bakacaksa gelsinler onlara vereyim. Biz buradan ekmek kazanıyoruz. Burada 300 faytoncu var, aileleriyle nasıl geçinecekler?” dedi.



Ada sakini Hande Celalyan da, “Ben doğma büyüme Büyükadalıyım. 60 senedir faytonla gidip geliyoruz. Bu kadar kişinin ekmek parasının ve atların kaderinin bir günde değiştirilmesine üzüldüm. 3 aylık dönem için ne planlandı? Bu atların yeme ihtiyacı var” derken, bir diğer ada sakini Sefa Çelik de “Faytonlar adaların simgesi. Alternatifinin ortaya konulması gerekiyor. Hastalıktan dolayı turistler gelmezse işlerimiz etkilenir.”