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24.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Adana Anlaşması canlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin ardından açıklanan mutabakat metni, Adana Anlaşması’nı yeniden gündeme getirdi.

Adana Anlaşması canlandı

Adana Mutabakatı, 1998’de Suriye’deki PKK ve uzantılarına karşı imzalandı. 90’lı yıllarda terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın Suriye’de olması nedeniyle mutabakat gündeme gelmiş ve Milli Güvenlik Kurulu’nda izlenecek yol ele alınmıştı. Suriye yönetimi, 9 Ekim 1998’de Öcalan’ı ülkeden çıkarmış, 19-20 Ekim 1998’de dönemin Mısır ve İran’ın yardımlarıyla terörizmle mücadele iş birliğini görüşmek üzere Türkiye ve Suriye heyetleri Adana’da bir araya geldi. 20 Ekim 1998’de imzalanan mutabakatta yer alan maddeler şöyle:

- Suriye, topraklarından kaynaklanan ve Türkiye’nin güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik hiçbir faaliyete, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde izin vermeyecektir. Suriye, üzerinde özellikle PKK’nın silah, lojistik malzeme ve parasal destek teminine ve propaganda yapmasına kesinlikle müsaade etmeyecektir.
- Suriye, PKK’nın terörist bir örgüt olduğunu kabul etmiştir. PKK ve tüm yan kuruluşlarının bütün faaliyetlerini yasaklamıştır.
- Suriye, ülkesinde PKK’nın eğitim ve barınma amaçlı kamp ve diğer tesisler oluşturmasına ve ticari faaliyetlerine izin vermeyecektir.
- Suriye, PKK mensuplarının 3. bir ülkeye geçişleri için ülkesini kullandırmayacaktır.
- PKK lideri Abdullah Öcalan, mutabakata varıldığı tarih itibarıyla Suriye’de değildir ve Suriye’ye girmesine izin verilmeyecektir.

Anayasa Komitesi

Tarihi mutabakatın 10. maddesinde “Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir” diye değinilen Anayasa Komitesi, ilk kez 29 Ekim’de İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanacak. Görüşmelere, garantörler Türkiye, Rusya ve İran da katılacak. -ECEM TOPLAR Ankara

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