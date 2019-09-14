Adana merkezli 4 ilde operasyon!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tefecilik yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik dün Adana, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir milyon 107 bin liralık 82 senet, 4 tabanca ve bunlara ait 5 şarjör ile 235 mermi ele geçirildi. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Tefecilik yöntemiyle vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyenleri tehdit ve darbederek zorla senet imzalattırdıkları öne sürülen suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alınmıştı.