21.08.2019 - 09:26| DHA
Adana'da baskında ele geçirildi! 2 bin 500...
Adana’da 226 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 1 Suriyeli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. 226 kilogram kaçak nargile tütünü ile 2 bin 500 sahte nargile dolum paketi, 8 bin etiket ve 50 litre aroma ele geçirilen depoda bulunan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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