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03.09.2019 - 10:23| DHA

Adana'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Adana'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iki şüphelinin yerlerini tespit etti. Polis, M.K. ve R.Ş.'yi, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi üzerinde düzenlenen operasyonla yakaladı

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, R.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdilerŞırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü. İneklerini satarak gittikleri Avrupa turunda, 20 günde 15 ülkede 25 şehri yöresel kıyafetleriyle gezen çift, Paris'teki Eyfel Kulesi önünde halay çekti.
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