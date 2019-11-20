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20.11.2019 - 15:48 | | AA

Adana'daki PKK/KCK davasında karar!

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan 6 sanıktan ikisine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana'daki PKK/KCK davasında karar!

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan  sanıklar Cengiz Ertaş, Hüsnü Erçik, M.S, M.D, T.Ö. ile Ş.Y ile avukatları hazır  bulundu.

Sanık Ertaş savunmasında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını öne  sürerek, ''Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir terör örgütüne  yardım etmedim. Silahlı bir eyleme katılmadım. Beraatime karar verilmesini  istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da PKK/KCK üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerini  talep etti.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya  kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar Cengiz Ertaş ve Hüsnü  Erçik'in üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan  cezalandırılması, sanıklar M.S, M.D, T.Ö. ile Ş.Y'nin ise delil yetersizliğinden  beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Ertaş ve Hüsnü Erçik'i "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar  M.S, M.D, T.Ö. ile Ş.Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

 

 

 

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