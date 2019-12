Adaylar gün sayıyor... Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi adayları bitmek bilmeyen sürecin bir an evvel sonlanmasını istiyor. 8 bin bekçi göreve başlamak için can atarken açıklanmayan sonuçlar can sıkıyor. Adaylar sürekli olarak sosyal medyadan yorumlarını iletirken "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının bugün yarın açıklanması bekleniyor.

BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Mevzuata görei Çarşı ve Mahalle Bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu saatlerin tespiti; Bekçi teşkilatının meslek âmirlerinin mütalaası alınarak mülkiye âmirlerince ikişer aylık olarak yapılır.

Bekçi teşkilatı mensupları her iki ayda bir değişecek olan bu çalışma saatleri dahilinde akşamları göreve başlar ve sabahları ayrılırlar.

Bekçi teşkilatı mesleki âmirleri çalışma saatlerinde yapılan değişikliği, çalışma saatlerinin değişeceği günden evvel teşkilat mensuplarına imza karşılığında duyururlar.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.

İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

İzmir: 6 gün 12 saat mesai ve haftada 1 gün tatil. Tatil de genel olarak hafta içi.

Mardin: 12/24 çalışma sistemi var. Bu çalışma sistemine günlük 12 saat çalışılıp haftada bir gün izin yaptığınız çalışma sistemidir.