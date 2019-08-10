Adem Kılıçcı kimdir? Kaç yaşında?
5 Mart 1986'da Ağrı'da doğan Adem Kılıçcı boksör.2018 Survivor All Star'da ise Ünlüler kadrosunda yer aldı. Büyük finalde, Nagihan Karadere ile final kalmış ve son oylamada KKTC'de şampiyon olmuştur.
İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya'dan (Kafkasya'dan) gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmiştir.[2] Ayrıca annesinin Erzurumlu olduğunu belirtmiştir. Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor.
Başarıları
2004
Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
2007
Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
2008
2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3. raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.
2009
Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)
2011
2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)
2012
1.turda Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev'i 14-7 yendi.
2.turda Sırp Aleksandar Drenovak'ı 20-11 yendi.
Çeyrek finalde Japon Ryota Murata'ya 17-13 yenilerek elendi.
Londra Olimpiyatlarında yarıştı. 1 Şubat 2017 tarihli bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla, doping testinde dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Londra Olimpiyatlarından diskalifiye olmuştur ve aldığı derece (5.'lik) iptal edilmiştir.
2013
2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır (Mersin)
2014-2015
2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır. Numunesinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Rio'ya gidememiştir.
2017
21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı. Büyük finalde, KKTC'de 2. olmuştur. 2018