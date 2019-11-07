MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da aranan 30 şüpheli yakalandı
07.11.2019 - 13:48 | | DHA

Adıyaman'da aranan 30 şüpheli yakalandı

Adıyaman’da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da aranan 30 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Ekipler yaptıkları baskınlarda 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 50 gram bonzai, 5 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 3 sustalı bıçak, 1 döner bıçağı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 25 şüphelinin ise sorgularının devam ettiği bildirildi.

Aracına kapan kurup farenin gelmesini bekliyor!Batman’da, aracına fare giren bir vatandaş, hayvanı yakalamak için aracının çeşitli yerlerine tuzak kurdu. 5 gündür aracını çalıştırmayan ve farenin tuzağa düşmesini uman talihsiz vatandaşın bekleyişi devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'18 ülkede FETÖ/PDY'den bize devredilen 219 okul var'

'18 ülkede FETÖ/PDY'den bize devredilen 219 okul var'

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler?

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Elâzığ’da 6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar!

Elâzığ’da 6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar!

Sıradaki Haber