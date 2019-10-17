AdÄ±yaman'da eve av tÃ¼feÄŸi ile ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

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17.10.2019 - 04:53 | | DHA

AdÄ±yaman'da eve av tüfeÄŸi ile ateÅŸ açÄ±ldÄ±

ADIYAMAN'da tek katlÄ± bir eve kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan av tÃ¼feÄŸi ile ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

AdÄ±yaman'da eve av tüfeÄŸi ile ateÅŸ açÄ±ldÄ±

Olay gece saatlerinde Mara Mahallesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, plakasÄ± belirlenemeyen otomobilden M.S.K.'ys ait olan tek katlÄ± eve kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan av tÃ¼feÄŸi ile ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Mahallede bÃ¼yÃ¼k paniÄŸe neden saldÄ±rÄ±da yaralanan olmazken, tÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malar evin avlusundaki evin kapÄ±sÄ±na ve duvarlarÄ±naÂ  isabet etti. Silah seslerini duyanlarÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan polis, kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

AFAD'Ä±n deprem tatbikatÄ± gerçeÄŸi aratmadÄ±Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (AFAD), Kütahya'da 10 ilden ekiplerin katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenen "Bölgesel Saha ve MasabaÅŸÄ± TatbikatÄ±" kapsamÄ±nda deprem senaryolu saha tatbikatÄ± gerçekleÅŸtirildi.
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