AdÄ±yaman'da eve av tÃ¼feÄŸi ile ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

Olay gece saatlerinde Mara Mahallesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, plakasÄ± belirlenemeyen otomobilden M.S.K.'ys ait olan tek katlÄ± eve kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan av tÃ¼feÄŸi ile ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Mahallede bÃ¼yÃ¼k paniÄŸe neden saldÄ±rÄ±da yaralanan olmazken, tÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malar evin avlusundaki evin kapÄ±sÄ±na ve duvarlarÄ±naÂ isabet etti. Silah seslerini duyanlarÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan polis, kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.