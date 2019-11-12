Adli genetikçiler de bulamadı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde okula gitmek için evden çıkan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada adli genetik uzmanlarının hazırladığı rapor dosyaya girdi. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada geçtiğimiz celse aile avukatı mahkemeden, adli genetikçilerden bir heyet oluşturarak yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazısı yazdı. Talebe ilişkin İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, adli genetik uzmanlarından üç kişilik bir heyet oluşturarak, dosyayı heyete sundu.

‘DNA PROFİLLERİ UYUMLU DEĞİL’ DENDİ

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı kürsüsü üyeleri Prof. Dr. Şükrü Palanduz, Prof. Dr. Kıvanç Çefle ile Uz. Dr. Tuğba Kalaycı tarafından hazırlanan raporda, “16 y-str lokusundan 15 lokusun, şüphelilerin y-str lokusları ile aynı olduğu ancak yine de DNA profillerinin uyumlu olmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

“PEK OLANAKLI OLMADIĞINI DİLE GETİRMİŞTİK"

Avukat İbrahim Erenci yeni rapor ile ilgili olarak, “Üzüldük ancak şaşırmadık. Böyle bir rapor gelme ihtimalini duruşma tutanaklarına da geçirdik. Adli Tıp Kurumu’nun merkezi İstanbul’da. İstanbul’da adli genetikçi ya da tıbbi genetikçi uzmanların Adli Tıp Kurumu ile bir şekilde dirsek teması, yakınlık, dostluk, arkadaşlık ilişkisi olabileceğini, bunlar olmasa bile aynı alanda görev yapan kişilerin coğrafi yakınlık nedeniyle Adli Tıp Kurumu’nu yalanlayan bir rapor tanzim etmelerinin pek de olanaklı olmadığını duruşmalarda dile getirmiştik. Rapora itiraz edeceğiz” diye konuştu.

ÜÇ AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Kuzenlerin cesetlerinin bulunmasının üzerinden 12 yıl geçmesinin ardından savcılık soruşturmayı tamamlamıştı. Soruşturma kapsamında tutuksuz sanıklar Seyhan Yakar, Ayhan Yakar ve Yeliz Ergin hakkında ‘Kasten öldürme’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘Cinsel istismar’ suçlarından dava açılmıştı. Tuğçe ile Büşra’nın öldürülmesine ilişkin davanın bir sonraki duruşması 20 Ocak 2020’de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.