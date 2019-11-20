Af yasası - ceza indirimi onaylandı mı? Bakan açıkladı...

Meclise gelecek olan 2. yargı paketi binlerce vatandaşı meraklandırıyor. 2. Yargı paketinden af yasası çıkar mı soruları günden günde vatandaşları düşündürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı ve Af yasası hakkında konuştu.

AF YASASI ÇIKIYOR MU?

Son dakika af yasası haberleri merakla araştırılıyor. Af yasasındaki son gelişmelerin neler olduğu araştırılıyor. Bakan tarafından yapılan açıklama af yasasının çıkıp çıkmayacağını netleştirdi. İşte binlerce vatandaşın umutlandığı af yasası ile ilgili o açıklama...

"Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor. Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hâkim’’ sözleriyle ceza indirimi ile ilgili bir düzenlemenin henüz gündemde olmadığını belirtti.