Af yasası çıkıyor mu? Genel afta son durum ne? İşte son gelişmeler...

Af yasası için büyük bir beklenti oluştu. İkinci yargı paketiyle binlerce kişi cezaevinden çıkacak. Beklentiler genel af yönünde ve sürekli olarak "Af yasası çıkıyor mu?" sorusu yöneltiliyor. İşte konu hakkındaki son gelişmeler...

AF YASASINDA SON DURUM

AK Parti Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, kanun teklifi üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, parti olarak bu yasada ceza indiriminden ziyade bir sistem değişikliğine gidilmesinin daha uygun olacağı görüşünün olduğunu belirtti. Yavuz, “Af yasası ile ilgili şuan çalışmalar devam ediyor. Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinin olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Örneğin, 18 ay hapis cezası alan kişinin birtakım indirimlerle 1 yıllık denetimli serbestlik öngörüldüğünde bu kişi hiç cezaevine girmeden bu cezadan kurtulabiliyor. Bu toplumsal vicdanı gerçekten zedeleyen bir durum. Suç işleyen, hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalması yönünde bir düzenleme düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.