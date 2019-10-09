09.10.2019 - 15:01 |
Af yasası kimleri kapsayacak? İnfaz düzenlemesi hangi maddeleri kapsıyor?
Af Yasası konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binlerce hükümlü Ak Parti tarafından meclise sunulan infaz paketinde hangi maddelerin yer aldığını merak ediyor. Af Yasası kapsamında infaz paketi taslağı hazırlandı. Önümüzdeki günler içerisinde TBMM'ye sunulacak olan infaz paketi mecliste oylamaya sunulacak. Peki Af Yasası kimleri kapsayacak?
Af Yasası son günlerin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Af Yasasına ilişkin ilk paket meclise sunulmuştu. İnfaz düzenlemesini içeren ikinci taslağın ise kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Peki Af Yasası kapsamında yer alan İnfaz düzenlemesinde hangi hükümlüler yararlanamayacak.
TBMM sunulacak olan infaz düzenlemesinde yer alan başlıca maddeler şunlar;
İnfaz süresi üçte iki değil cezanın yarısı olacak
Cinsel suçlar, Uyuşturucu Madde, Örgütlü suçlar kapsam dışında tutulacak.
İnfaz yakmaya ise sınır getirilecek
1,5 yıl altı cezaya hafta sonu ya da gece formülü
Kadınlarda 2 yıl ve altı ceza alanlara evde infaz
75 yaş üstündekiler 5 yıla kadar evde infaz
Doğum yapan kadınlar 1 yıl infaz erteleme