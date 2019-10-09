Af yasası kimleri kapsayacak? İnfaz düzenlemesi hangi maddeleri kapsıyor?

Af Yasası son günlerin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Af Yasasına ilişkin ilk paket meclise sunulmuştu. İnfaz düzenlemesini içeren ikinci taslağın ise kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Peki Af Yasası kapsamında yer alan İnfaz düzenlemesinde hangi hükümlüler yararlanamayacak.

TBMM sunulacak olan infaz düzenlemesinde yer alan başlıca maddeler şunlar;

İnfaz süresi üçte iki değil cezanın yarısı olacak

Cinsel suçlar, Uyuşturucu Madde, Örgütlü suçlar kapsam dışında tutulacak.

İnfaz yakmaya ise sınır getirilecek

1,5 yıl altı cezaya hafta sonu ya da gece formülü

Kadınlarda 2 yıl ve altı ceza alanlara evde infaz

75 yaş üstündekiler 5 yıla kadar evde infaz

Doğum yapan kadınlar 1 yıl infaz erteleme