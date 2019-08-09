Afacan Beşler 3 (The Famous Five 3) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Afacan Beşler 3 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen, Neele- Marie Nickel, Michael Fitz'in yer aldığı Alman yapımı film 2014 yılında vizyona girdi. TV'de ilk kez bu akşam ekrana gelecek olan Afacan Beşler filmi aksiyon türünde beyaz perdeye aktarıldı.

AFACAN BEŞLER 3 FİLMİ KONUSU

Egzotik bir adada tatil yapan beş arkadaş, tekne ile dalışa gittikleri sırada gizemli bir pusula bulurlar. Yerli kız Joe’ya göre bu, korsanların hazinesini işaret eden bir anahtardır. Diğer yandan Joe’nun ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle adadaki arazilerini bir inşaat şirketine vermek zorunda kalacaktır. Beş kafadar, hazineyi bularak araziyi kurtarmak için yola koyulurlar.