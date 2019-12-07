Afgan aileyi cerrah güldürdü

Milliyet’in ‘Umuda Yolculukta Son Durak Metro’ başlığıyla gündeme getirdiği Afganistanlı aileye, Cerrahpaşalı bir doktor sahip çıktı. İsmini açıklamayan doktor, kalacak yeri olmadığı için metroda yatan 6 kişilik Afgan aileye ev tuttu.



İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre; geçtiğimiz yıl 43 bin 856 Afgan göçmen kaçak olarak Türkiye’ye giriş yaptı. Bunların 21 bin 494’ü ise geri gönderildi. Buna rağmen kaçak yollarla Afganların Türkiye’ye girişi devam ediyor. Tajik ailesi de Türkiye’ye sığınan o ailelerden biriydi. 4’ü çocuk, 6 kişilik Tajik ailesi yaklaşık 2 ay önce İran sınırından Van’a gelmiş, önce Kayseri’ye, ardından da İstanbul’un yolunu tutmuştu.



Eşya yardımı



‘Daha iyi bir hayat’ umuduyla geldikleri İstanbul’da gidecek yerleri olmadığı için geceyi Zeytinburnu Metro İstasyonu’nda geçirirken karşılaştığımız Afganistanlı ailenin dramını, ‘Umuda Yolcukta Son Durak Metro’ başlığıyla duyurmuştuk. Haberimizin ardından Milliyet okuru olduğunu öğrendiğimiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli bir doktor, Afgan aileye el uzattı. İsmini vermek istemeyen yardımsever doktor, aileye Güngören’de bir ev tuttu ve eşya yardımı yaptı. Yardımsever doktor, aynı zamanda ailenin aylık gıda ihtiyacını da karşılıyor.

‘Ölüm korkusu yok’



Anne Zardagül Tajik (34), kızı Nahid (14), oğulları Kamuran (16), Şayan (14), Ümran (8) ve erkek kardeşi Cevad ile birlikte yaklaşık 15 gün önce Güngören’deki eve yerleşti. Anne Zardagül Tajik, kalacak bir evleri olduğu için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Afganistan’dan çıktığımızdan beri her şeyi çok zor geliyordu. Ne yapacağımızı nereye gideceğimizi bilmeden kaçıp geldik. Dil bilmiyoruz, para yok. Geldiğimizde önce metroda kaldık. Daha sonra ise başka bir Afganistanlı aile bizi misafir etti. İki haftaya yakın bu ailenin yanında kaldık. Sonra biri bize bu evi tuttu. Mutluyuz, artık bir evimiz var. Ölüm korkusu yok. Sadece çocuklarımın okumasını istiyorum, meslek sahibi olsunlar. Bir de çalışmak istiyorum.”



İş bulana kadar yardım sürecek



Doktor ile aile arasındaki bağlantıyı gazetemiz aracılığıyla sağlayan F.D., “Yardımı yapan doktorun bir arkadaş grubu var. Bu gruptakiler, ihtiyaç sahibi 40 yakın aileye bu şekilde yardım ediyor. Bu ailedeki bireylerin birçoğu da çalışabilecek durumda. İş bulup, kiralarını karşılayabilecek duruma gelene kadar yardım devam edecek. Çünkü bizler de ömür boyu bir aileye bakabilecek durumda değiliz. Yardımlarımızı çoğunu aileler kendilerini idame edecek duruma gelene kadar sürdürüyoruz” dedi.



Sığınmacı dayanışması



Haber için ailenin Güngören’deki evine gittiğimizde üst katta oturan Suriyeli sığınmacı komşularının aileye market alışverişi yaptığını gördük. Tajik ailesi, Suriyeli ailenin daha önce de kendilerine gıda ve kıyafet yardımı yaptığını söylerken, anne Zardagül ise evde boncuk işi yapmaya başladığını söyledi.



Fotoğraflar: CİHAT ASLAN Milliyet

