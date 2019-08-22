22.08.2019 - 07:28
Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk 10. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk dizisi son bölümde Ayşe'nin Matematik dersi için belirdiği adaylar arasında bir seçim yapan Kerem beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Muammer isminde birinin ne kadar genç olabileceğini düşünen Kerem, Muammer'in yakışıklı ve fiziği yerinde biri olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Peki Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Afili Aşk 10. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk son bölümde Kerem ve Ayşe birbirlerine aşık olmamak adına türlü oyunlar içine girer. Matematik dersi almak için 4 aday üzerinde yoğunlaşan Ayşe, Kerem'in Muammer'i istemesi üzerine bu teklifi kabul eder. Muammer yakışıklı, fiziği yerinde biri olarak ilk derse geldiğinde büyük şok yaşayan Kerem kıskançlık krizine girer. Yaşadığı şokun ardından Ayşe ve Muammer arasında yaşanan uyumdan rahatsız olan Kerem, istemediği bazı şeyleri Ayşe'ye söylemek zorunda kalır.
Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.