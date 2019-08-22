Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 10. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk son bölümde Kerem ve Ayşe birbirlerine aşık olmamak adına türlü oyunlar içine girer. Matematik dersi almak için 4 aday üzerinde yoğunlaşan Ayşe, Kerem'in Muammer'i istemesi üzerine bu teklifi kabul eder. Muammer yakışıklı, fiziği yerinde biri olarak ilk derse geldiğinde büyük şok yaşayan Kerem kıskançlık krizine girer. Yaşadığı şokun ardından Ayşe ve Muammer arasında yaşanan uyumdan rahatsız olan Kerem, istemediği bazı şeyleri Ayşe'ye söylemek zorunda kalır.

Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.