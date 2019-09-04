Afili Aşk 12. bölümde Kerem ve Ayşe arasında aşk bacayı sarıyor!

Afili Aşk 12. bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk dizisinde bu hafta Kerem ve Ayşe duygularını dizginlemek için farklı metotlar denese de yaşanan olaylar ikiliyi birbirine yaklaştıracaktır. Muammer'in Ayşe'ye olan ilgisini açık bir şekilde dile getirmesinin ardından Kerem, Ayşe ve Muammer'in ders çalıştığı odadaki görüntülerini izler. Kerem görüntüleri izledikten sonra soluğu Muammer'in yanında alacaktır.

Kerem, Ayşe’ye olan duygularını dizginlemek için hiç beklenmedik birinden yardım alır: Üniversiteli genç Kerem’den!

Kerem ve Volkan seneler önce acil durumlarda dinlemek üzere hazırladıkları videoyu izlemeye karar veriler. Kerem, Ayşe’den uzak durabilmek ve duygularını yok edebilmek için her yolu dener.

Fakat Buse’den gelen bir telefon, ikisini daha da yakınlaştıracak olayların başlangıcı olacaktır. Ayşe cephesinde de durum farklı değildir. Kerem’den soğumak için onun nasıl güvenilmez bir insan olduğunu durmadan kendisine hatırlatsa da aralarındaki çekim ikisini de zorlayacaktır.

AFİLİ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI