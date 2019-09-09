Afili Aşk 13. bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe'nin sırrı ortaya çıkıyor!

Afili Aşk dizisi 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk dizisinde bu hafta Kerem'in Muammer ile kavga etmesi sonucunda olay gözaltına alınması ile devam eder. Kerem'in gözaltına alınması Muhsin'in Kerem'e olan güvenini yerle bir eder. Kerem evi terk eder. Ayşe, Kerem'in suçsuz olduğunu bildiği için onu yalnız bırakmayacaktır.

Maummer'in Ayşe ve Kerem arasındaki sırrı öğrenmesi ortalığın iyice karışmasına yol açacaktır. Muammer'in ağzından dökülen sözler Muhsin Bey tarafından duyulacak ve büyük bir şok yaşamasına yol açacaktır.

AFİLİ AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI