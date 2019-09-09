09.09.2019 - 11:42
Afili Aşk 13. bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe'nin sırrı ortaya çıkıyor!
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk dizisinde Kerem'in Muammer ile kavgası gözaltına alınması ile devam eder. Muhsin Bey bu olayın ardından Kerem'e çok sert çıkar. Kerem evi terk etme kararı alır. Ayşe ise Kerem'i yalnız bırakmaya niyetli değildir. Ayşe ve Kerem'in sırlarının Muammer tarafından öğrenilmesi ortalığın iyice karışmasına yol açacaktır. Afili Aşk 13. bölüm fragmanı ile Çarşamba akşamı Kanal D'de...
Afili Aşk dizisi 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk dizisinde bu hafta Kerem'in Muammer ile kavga etmesi sonucunda olay gözaltına alınması ile devam eder. Kerem'in gözaltına alınması Muhsin'in Kerem'e olan güvenini yerle bir eder. Kerem evi terk eder. Ayşe, Kerem'in suçsuz olduğunu bildiği için onu yalnız bırakmayacaktır.
Maummer'in Ayşe ve Kerem arasındaki sırrı öğrenmesi ortalığın iyice karışmasına yol açacaktır. Muammer'in ağzından dökülen sözler Muhsin Bey tarafından duyulacak ve büyük bir şok yaşamasına yol açacaktır.
AFİLİ AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI
AFİLİ AŞK 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI