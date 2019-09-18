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18.09.2019 - 07:24 |

Afili Aşk 14. bölüm fragmanı! Yeni bölümde denetmen krizi...

Afili Aşk yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümünde denetmen krizi yaşanacak. Şirkete gelen denetmen ile Kerem'in arasında olanlar Ayşe'yi kıskançlık krizine sokacak. İşte Afili Aşk 14. bölüm fragmanı.

Afili Aşk 14. bölüm fragmanı! Yeni bölümde denetmen krizi...

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Afili Aşk'ın yeni bölümünde yine keyifli dakikalar yaşnaacak. İşte Afili Aşk 14. bölümden detaylar...

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliklerini duymaya dayanamaz. Muhsin’in kalp krizi tüm ailede korku yaratır.

Kerem ve Ayşe olayın üzüntüsü ve pişmanlığını yaşar. Muhsin uyandığında ise büyük korkulu bir bekleyiş başlar. Kerem ve Ayşe bunun hesabını Muhsin’e nasıl verecektir?

Oynadıkları oyunun sonuçlarıyla yüzleşebilecekler midir?

Modamu’da ise dengeler değişmeye başlar. Yeni ortaklar şirkete güzel ve disiplinli bir denetmen yollarlar. Kerem’le yan yana çalışacak olan kadın hem şirkette hem de Kerem ve Ayşe arasında krizlere sebep olacaktır.

AFİLİ AŞK 14. BÖLÜM FRAGMANI 2

AFİLİ AŞK 14. BÖLÜM FRAGMANI

Düğünde atılan leblebi yüzünden öldürüldüAdana'da, gittiği düğünde başına leblebi atılan Sabahattin Narin çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.
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