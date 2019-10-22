Afili Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ayşe ile Kerem aynı yatakta!

Kanal D'nin beğeniyle izlenen dizisi Afili Aşk'ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde Ayşe bir anda koltukta yatan Kerem'i yatağa çağırıyor. Kerem bu istek karşısında şaşıp kalıyor. Bakalım bu gelişme sonrası neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe’yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar. Kerem bu duruma artık son vermek için Volkan’la harekete geçer. Ayşe için özel bir yemek düzenler. Ayşe bu yemek için çok heyecanlıdır bütün duygularından emin akşam yemeğine gider. Kerem, kuğuyu yapanın kendisi olduğunu ve ilk aşkı olduğunu itiraf edebilecekler midir?

Kerem ve Ayşe henüz kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguların içinde kaybolurken Hülya ikilinin peşine düşer. Ayşe’nin sarhoşken söylediklerini aklımdan çıkaramayan Hülya, Ceyda’dan da aldığı destekle bu evlilikteki sır perdesini çözecek midir?