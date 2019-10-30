30.10.2019 - 22:41 |
Afili Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...
Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 20. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Kerem'in gerçeği söylememek için Ayşe'yi oldukça kızdıracak laflar etmesi oldukça eğlenceli anlara sebep oldu. Peki Afili Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AFİLİ AŞK 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Birbirlerinin ilk aşkları olduklarını bir türlü itiraf edemeyen ikili bir çıkış yolu arıyor! Fakat iki taraf için de işler düşündükleri kadar kolay olmuyor! Sonunda Ayşe Kerem'e durumu açıklamaya çalışıyor fakat hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem gerçeği söylememek için Ayşe'yi oldukça kızdıracak laflar ediyor! Ayşe ve Kerem birbirlerine açılacak mı?
AFİLİ AŞK 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Afili Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
Nusaybin'deki hain saldırıda yaralanmıştı.Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.