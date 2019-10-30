Afili Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...

AFİLİ AŞK 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbirlerinin ilk aşkları olduklarını bir türlü itiraf edemeyen ikili bir çıkış yolu arıyor! Fakat iki taraf için de işler düşündükleri kadar kolay olmuyor! Sonunda Ayşe Kerem'e durumu açıklamaya çalışıyor fakat hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem gerçeği söylememek için Ayşe'yi oldukça kızdıracak laflar ediyor! Ayşe ve Kerem birbirlerine açılacak mı?



AFİLİ AŞK 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Afili Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...