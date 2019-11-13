Afili Aşk 22. son bölümde Kerem'den beklenmedik hamle! 23. yeni bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda'nın Kerem ve Ayşe'nin evliliğiyle ilgili gerçeği Yelda'ya anlatmasından sonra Ayşe zor günler geçirmeye başlar. Kerem ile arası yeni yeni istediği gibi olmaya başlayan Ayşe'nin bir seçim yapması gerekmektedir. Yelda, Ayşe'yi Kerem'den ayrılması için zorlar. Kerem ise tüm bunlar yaşanırken sadece Ayşe'ye olan aşkı ile ilgilenir. Bunca zaman sonra büyük itirafı yapmıştır ama işler iyice karışmıştır. Ne yapacağı konusunda çıkmaza düşen Ayşe ise bir karar vermek zorundadır. Ayşe'nin seçimi ne olacak?



AFİLİ AŞK 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...