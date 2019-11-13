13.11.2019 - 22:18 |
Afili Aşk 22. son bölümde Kerem'den beklenmedik hamle! 23. yeni bölüm fragmanı...
Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 22. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Kerem'in gerçeği söylememek için Ayşe'yi oldukça kızdıracak laflar etmesi oldukça eğlenceli anlara sebep oldu. Peki Afili Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AFİLİ AŞK 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ceyda'nın Kerem ve Ayşe'nin evliliğiyle ilgili gerçeği Yelda'ya anlatmasından sonra Ayşe zor günler geçirmeye başlar. Kerem ile arası yeni yeni istediği gibi olmaya başlayan Ayşe'nin bir seçim yapması gerekmektedir. Yelda, Ayşe'yi Kerem'den ayrılması için zorlar. Kerem ise tüm bunlar yaşanırken sadece Ayşe'ye olan aşkı ile ilgilenir. Bunca zaman sonra büyük itirafı yapmıştır ama işler iyice karışmıştır. Ne yapacağı konusunda çıkmaza düşen Ayşe ise bir karar vermek zorundadır. Ayşe'nin seçimi ne olacak?
AFİLİ AŞK 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin, Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ikili ve heyetler arası görüşmeler için Beyaz Saray'a geldi. Erdoğan ile Trump'ın 1 saat 15 dakika süren görüşmesi sona erdi. İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.Trump ve Erdoğan senatörlerle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." ifadelerini kullandı.