Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı...

Afili Aşk 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde Kerem Ayşe ile özel bir gece geçirmek ister. Kendince bir şeyler hazırlayan Kerem'e Ayşe'den beklenmedik bir yanıt gelir. Ayşe ağırdan almaları gerektiğini söylerken Kerem ise yaşananlara pek fazla anlam veremez.

YENİ BÖLÜM DETAYLARI

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem, Ayşe ile aralarında artık bir sorun kalmadığını düşünür. Kerem'in hayali bundan sonra Ayşe ile hiç ayrılmamak olur. Kerem'e olan aşkını itiraf eden Ayşe ise geri adım atamaz. Ancak Kerem'in hayal ettiği gibi de davranamaz. İkili, itirafların ardından yaşayacakları ilk gecenin heyecanına kapılır. Kerem bu gecenin özel olması için epeyce özen gösterir ancak Ayşe ağırdan almaya niyetlidir. Normal sevgililer ne yaşarsa Ayşe de onu uygulamak ister. Ayşe'nin bu çekimser tavırları Kerem'i üzer. Peki ikili arasında nasıl bir uzlaşma sağlanacak? Kerem, Ayşe'nin uzak durmasına göz yumabilecek mi?