Afili Aşk 28. bölüm fragmanı! Kerem ve Ayşe için itiraf zamanı

Kanal D'nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Afili Aşk bu akşam yine herkesi ekran başına kilitleyecek. 28. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Afili Aşk'ın yeni bölümünde Kerem ve Ayşe için zorlu süreç başlıyor. Evliliklerinin sahte olduğunun ortaya çıkması ailede nelere sebep olacak merak konusu.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melahat sonunda sahte evliliği söyler ve herkes şoke olur. Kerem ve Ayşe bu durumu ailelerine nasıl açıklayacaktır? Bu kaostan sonra Ayşe ve Kerem yaptıkları hataları bir daha düşünme fırsatı bulur. Ayşe her şeyi geride bırakıp, tertemiz bir sayfa açmak ister. Ona göre bu sırrı herkes duymalı ve hayatlarında hiçbir sorun kalmamalıdır. Kerem ise Ayşe’den her şeyi yoluna koymak için zaman ister. İki sevgili bu konuda bir türlü orta noktayı bulamaz ve iş ciddi bir kavgaya neden olur. Bakalım sonunda kimin dediği olacak?

Modamu çalışanları yılbaşını karşılamaya hazırlanır. Çalışanlar bir parti beklentisi içindedir. Kerem bir bahane bulup kutlamaları iptal ettirir. Buna anlam veremeyen Ayşe, Kerem’in sakladığı bir şeyler olduğunu fark eder ve bunun peşine düşer.

Yiğiterler hummalı bir şekilde yılbaşı gecesine hazırlanır. Yemekler, hediyeler her şey hazırdır. Geriye tüm heyecanıyla geri sayımı beklemek kalır. Ancak eve bırakılan gizemli hediyenin açılmasıyla, aileler arasındaki tüm dengeler değişecektir.

AFİLİ AŞK 28. BÖLÜM FRAGMANI - 2

AFİLİ AŞK 28. BÖLÜM FRAGMANI