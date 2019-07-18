Afili Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



AFİLİ AŞK 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Afili Aşk 6. yeni bölüm Ayşe ve Kerem arasında tansiyon önce yükseliyor! İkili şirkette bozulan asansörün içinde rehin kalınca Ayşe fenalaşıyor! Kerem, Ayşe'nin dikkatini dağıtmak için romantik hayaller kurmaya başlıyor! Ayşe ve Kerem, tüm zorluklara rağmen birbirleri için şans dilerken, beklenmedik bir yakınlaşma yaşanıyor!

AFİLİ AŞK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sevilen dizi Afili Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...