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24.07.2019 - 07:37

Afili Aşk 7. yeni bölümde ortalık karışacak!

Afili Aşk yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Keyifle izlenen dizinin yeni bölümünde Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alıyor. Üstüne evlilik yüzüğünü kaybetmesi işleri daha da karışık bir hale getirecek. İşte Afili Aşk 7. bölüm fragmanı...

Afili Aşk 7. yeni bölümde ortalık karışacak!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazır. Peki, yeni bölümde neler olacak?

AFİLİ AŞK 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ses kaydını almak isterken yakalanan Ayşe, çok zor durumu düşer. Ceyda’nın ise Kerem ve Ayşe için büyük bir sürprizi vardır. Kerem ve Ayşe her şeyin ortaya çıkması tehlikesi ile yüz yüze kalır. Ayşe için tek sorun ise bu olmayacaktır.

Yelda cephesinden de sıkıştırılan Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alır.

Tüm bunlar yetmez gibi Ayşe’nin evlilik yüzüğünü kaybetmesi ile Kerem ve Ayşe bambaşka bir krizin içine düşer. İkili dışardan gelen tehlikelere karşı büyük bir sınavla karşı karşıya kalırken asıl büyük sınavı ise kendi içlerinde yaşayacaktır.

AFİLİ AŞK 7. BÖLÜM FRAGMANI

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