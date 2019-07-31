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31.07.2019 - 08:04

Afili Aşk 8. yeni bölümde Ayşe ve Kerem için karar zamanı

Afili Aşk yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Çarşamba akşamlarının keyifle izlenen dizisi Afili Aşk'ın 8. bölümünde Ayşe ve Kerem'in oyunu gittikçe daha karmaşık bir hal alıyor. İkili büyük bir kararın eşiğindedir.

Afili Aşk 8. yeni bölümde Ayşe ve Kerem için karar zamanı

Kanal D'nin yaz dizisi Afili Aşk hız kesmeden devam ediyor. Her çarşamba ekrana gelen Afili Aşk bu akşam 8. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe’nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır. Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Ayşe bir yandan Kerem’in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda’nın sınavlarına tabii olur.

Yelda ise, gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar; fakat, işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır.

AFİLİ AŞK 8. BÖLÜM FRAGMANI

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