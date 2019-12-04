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04.12.2019 - 10:19 |

Afili Aşk fragman - Ceyda ve Yelda, Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan ediyor

Afili Aşk 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Afili Aşk yeni bölümünde Ceyda ve Yelda, Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan ediyor. İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanı...

Afili Aşk fragman - Ceyda ve Yelda, Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan ediyor

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Afili Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de yayınlanacak.

AFİLİ AŞK 25. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kerem, Muhsin'in karanlık geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. Ne yapacağını bilemeyen Kerem, öğrendiği acı gerçeği kendi içinde mi tutacak yoksa Ayşe'yi kaybetme pahasına anlatacak mıdır?

Ayşe ise her şeye rağmen Yelda’ya kendini sevdirme derdindedir. Bunu fark eden Yelda, titizlikle bir plan hazırlar. Bu planın farkında olmayan Ayşe, kendini adeta külkedisi masalının içinde bulur. Yakışıklı prens Kerem ve iyi kalpli külkedisi Ayşe herkese ve her şeye rağmen sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir dünya hayal ederken hiç beklemedikleri şekilde tuzağa düşerler.

Peki Ayşe bu tuzağı bozup prensine yetişebilecek midir?

AFİLİ AŞK 25. BÖLÜM FRAGMANI

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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