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13.11.2019 - 10:02 |

Afili Aşk yeni fragman | Ayşe'nin davranışları değişiyor

Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen Afili Aşk yeni bölümünde Ayşe’nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. İşte Afili Aşk 22. yeni bölümünden heyecan dolu anlar...

Afili Aşk yeni fragman | Ayşe'nin davranışları değişiyor

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Afili Aşk yeni bölümünde heyecan dorukta. Afili Aşk 22. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de Kanal D'de...

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe, Kerem’den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda bu bilgiyi kullanarak Ayşe’yi bir kukla gibi oynatmaya başlar. Amacı Ayşe’nin Kerem’i terk etmesi değil, Kerem’in Ayşe’den soğumasıdır.

 Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe’nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.
Bundan sonra Kerem ve Ayşe için her şey başlamadan bitecek midir? Ayşe hayatında alacağı en zor kararla karşı karşıyadır.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

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