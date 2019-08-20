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20.08.2019 - 08:09

Ağabey mecbur kaldım! Yıllarca süren taciz böyle bitti

Kendisini yıllarca taciz eden eski komşusunu silahla vurup öldüren 3 çocuk annesi Ayşe Gül, gözaltına alındı. Gül’ün olay sonrası “Mecbur kaldım” dediği ifade edildi.

Ağabey mecbur kaldım! Yıllarca süren taciz böyle bitti

İstanbul Kağıthane'de yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Gül (34) kendisini yıllarca taciz eden eski komşusunu silahla vurarak öldürdü. Bıçakla Gül çiftinin yaşadığı evin kapısına dayandığı iddia edilen Cengiz Kılıç (35) olaydan bir gün önce cezaevinden çıkmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Ayşe Gül'ü gözaltına aldı. Apartmandaki görgü tanığının anlattığına göre Ayşe Gül "Ağabey ben mecbur kaldım, öldürmek istemedim" diye söylendiği iddia edildi.

Olay, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada geçen cuma meydana geldi. İddiaya göre; Ayşe ve Yaşar Gül çifti daha önce Pendik'te yaşıyordu. Oradaki komşularından Kılıç, Ayşe Gül'ü sürekli takip edip taciz ediyordu. Ondan kurtulmak için Kağıthane'de bir adrese taşındılar. Bu sırada Kılıç ise cezaevine girdi.

Olaydan bir gün önce cezaevinden çıkan Kılıç, yine taciz ettiği Ayşe Gül'ün evine geldi. Elinde bıçakla kapıyı zorla açtırmak istedi. İddialara göre kapıyı silahla açan Ayşe Gül bir el eteş edip tacizcisi Kılıç'ı öldürdü. Olay sonrası apartmanda "Ağabey ben öldürmek istemedim, mecbur kaldım" diye söylendiği iddia edilen Ayşe Gül polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan Gül, ifadesinde "Tuzla'dan eski komşumuzdu. Tacizde bulununca Kağıthane'ye taşındık. Adresimizi bulup yine taciz etmek istedi, dayanamadım" dedi.

SABAH

 

E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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