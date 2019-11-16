Ağabeyini vurup, 1 kişiyi rehin alarak kaçmaya çalıştı

Olay, öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir nakliye firmasının ofisinde meydana geldi. Nakliye firmasının sahibi Veysel E.’nin kardeşi Hasan E., firmanın ofisine gelerek ağabeyiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan E., tabancasını çıkararak, ağabeyi Veysel E.’nin üzerine 6 el ateş etti. Ofisten çıkan Hasan E., ofis binasının önünde gördüğü bir çalışanı silah zoruyla otomobilin direksiyonuna geçirerek İstanbul yönüne doğru kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisindeki Veysel E.'yi ambulans ile Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan Veysel E. tedavi altına alındı.

Hasan E. ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve mobese kameraları kullanılarak takibe alındı. Dilovası ilçesine kadar giderek buradan tekrar Körfez yönüne döndüğü belirlenen otomobil, polis ekipleri tarafından D-100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde önü kesilerek durduruldu. Burada silahını kendi başına dayayan Hasan E., polis ekiplerinin uyarılarını dinlemeyerek yoluna devam etti. Polislerin kovaladığı Hasan E. önce olay yerine geri döndü, daha sonra buradan çıkarak kaçırdığı işçiyle birlikte polis araçlarının gözetiminde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine girerek teslim oldu.

Hastanede tedavisi süren Veysel E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ağabeyini vuran Hasan E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.