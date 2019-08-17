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17.08.2019 - 20:07| AA

Ağustos ayında şoke eden görüntü! Beyaza büründü

Kastamonu'da etkili olan dolu, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Ağustos ayında şoke eden görüntü! Beyaza büründü

 

Kentte merkeze bağlı bazı köylerde akşam saatlerinde başlayan dolu, özellikle mısır tarlalarında zarar oluşmasına neden oldu.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre dolunun merkeze bağlı Kaşçılar, Mescit, Saraycık, Ayvalar ve Esenli köyleri çevresinde etkili olduğunu söyledi.

Ağustos ayında şoke eden görüntü Beyaza büründü

Dolunun yer yer 5 santimetre kalınlığa ulaştığını belirten Butur, "Akşam saatlerine doğru bir anda başlayan dolu bir süre devam etti. Dolunun ebatları büyük değildi ama araziyi tıpkı kar yağmış gibi bembeyaz yaptı." dedi.

Mısır tarlalarında zarar meydana geldiğini vurgulayan Mehmet Butur, "Bu bölgedeki köylerin büyük çoğunluğu buğday ekimi yapıyor. Buğday hasadı tamamlandığı için buğday tarlalarında herhangi bir hasar yok. Bölgede ekimi yapılan diğer bir ürün ise silajlık mısır. Mısır tarlalarında hasar var. Hasarın boyutunu şu anda bilmemiz mümkün değil. Önümüzdeki günlerde netleşir." diye konuştu.

Ağustos ayında şoke eden görüntü Beyaza büründü

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