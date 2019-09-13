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13.09.2019 - 23:04 |

Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi kim?

Ahmet Kural'ın bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in mesleği ve yaşı merak konusu oldu. Evlilik iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik hakkında merak edilenler haberimizde...

Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi kim?

Çağla Gizem Çelik, 1990 yılında doğdu. Maltepe Üniversitesi’nden mezun oldu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Çelik’in avukat olduğu öğrenildi. Üç aydır birlikte olan Ahmet Kural- Çağla Gizem Çelik çifti arasında 7 yaş var fark.

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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