Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi kim?

Çağla Gizem Çelik, 1990 yılında doğdu. Maltepe Üniversitesi’nden mezun oldu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Çelik’in avukat olduğu öğrenildi. Üç aydır birlikte olan Ahmet Kural- Çağla Gizem Çelik çifti arasında 7 yaş var fark.