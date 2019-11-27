Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı sonuçları ne zaman? Kura çekilişi hangi tarihte?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçen gün yaptığı açıklamada Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alınacağını belirtti. Şartlar sıralandı ve binlerce kişi başvurularını tamamladı. Tamamlamayanlar ise başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya devam ediyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı sonuçları için verilmiş bir tarih yok. Bakanlık daha önce yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

KPSS KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Önlisans eğitim düzeyindeki taleplere, KPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayının 4 (Dört) katı kadar aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız ve/veya ilgili İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız ve/veya ilgili İl Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız ve/veya ilgili İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız ve/veya ilgili İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır