‘Ailesi çok duyarlı’

Oyuncu, “Çevreciliğiniz ve genel anlamda duyarlılığınızla iyi bir örneksiniz. İdil Fırat’ın da böyle bir yönü var mı?” sorusuna, “O benden önce de böyleydi. Ailesi, genel itibarıyla çok duyarlı ve sivil topluma çok hizmet etmiş. İdil, Çaba Derneği Gençliği’ni kuran insanlardan biri... Hiç tanımadığım insanlarla ortak bir dünyada ilişki kurabilmeyi Halk Evleri sayesinde öğrendim. Geriye bakınca 25 yıl geçmiş... Birlikte büyümüş bir aileyiz. Beni sivil toplumcu yapan da bu galiba” cevabını verdi.