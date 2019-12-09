09.12.2019 - 22:22 | | DHA
Ailesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu
VAN İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin yaptığı çalışmalar sonucu ikna edilen 1 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında; ailesi ile görüşülen bölücü terör örgütü mensubu 1 kişi bugün teslim oldu. PKK'lının Şırnak'ın Silopi ilçesi Kara Hudut Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.