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09.10.2019 - 18:25 |

Akçakale'de yarın okullar tatil mi? Milli Eğitim'den son dakika açıklaması

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerimizde illerimizden Akçakale ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı sebebiyle, Suriye ile sıfır noktasında yer alan Akçakale'de yarın okullar tatil edildi. İşte konuyla ilgili resmi açıklama...

Akçakale'de yarın okullar tatil mi? Milli Eğitim'den son dakika açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle okullar tatil edildi. Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sınır ötesi operasyon sebebiyle müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız, 14.10.2019 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad’ın karşısında bulunan Akçakale sokaklarında mehter marşları duyulurken, ilçe halkına da uyarılarda bulunuluyor.

 

 

Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.
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