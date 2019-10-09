Akçakale'de yarın okullar tatil mi? Milli Eğitim'den son dakika açıklaması
Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerimizde illerimizden Akçakale ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı sebebiyle, Suriye ile sıfır noktasında yer alan Akçakale'de yarın okullar tatil edildi. İşte konuyla ilgili resmi açıklama...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle okullar tatil edildi. Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sınır ötesi operasyon sebebiyle müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız, 14.10.2019 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir" denildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad’ın karşısında bulunan Akçakale sokaklarında mehter marşları duyulurken, ilçe halkına da uyarılarda bulunuluyor.