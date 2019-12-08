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08.12.2019 - 11:14 | | İHA

Akçakoca'da korkutan görüntü! Kumsal 3 metre aşağıya indi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahillerdeki kumların deniz tarafından çekilmesi sonucu vatandaşlar şaşkınlığa uğradı. Yaklaşık 3 metre boyunda aşağı inen sahil şeridi 'bu kumlara ne oldu' sorusunu akıllara getirdi.

Akçakoca'da korkutan görüntü! Kumsal 3 metre aşağıya indi

Geçen hafta sert geçen hava şartları ve yoğun yağışlar sonucunda Karadeniz kabarmış ve dalgalar yaklaşık 3 metre boyuna çıkmıştı. Yağışların durmasının ardından sahile inen vatandaşlar şaşkınlık yaşadılar. Sahildeki kumsal yaklaşık 3 metre aşağıya indi. Umut Avcı isimli bir vatandaş, "Şu sahile bakın, bu kumlara ne oldu" diye sordu.

Kumsalın 3 metre civarı aşağı seviyeye inmesi ilginç görüntülere neden olurken, görenleri şaşkına çeviriyor.

 

 

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