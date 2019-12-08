Akçakoca'da korkutan görüntü! Kumsal 3 metre aşağıya indi

Geçen hafta sert geçen hava şartları ve yoğun yağışlar sonucunda Karadeniz kabarmış ve dalgalar yaklaşık 3 metre boyuna çıkmıştı. Yağışların durmasının ardından sahile inen vatandaşlar şaşkınlık yaşadılar. Sahildeki kumsal yaklaşık 3 metre aşağıya indi. Umut Avcı isimli bir vatandaş, "Şu sahile bakın, bu kumlara ne oldu" diye sordu.
Kumsalın 3 metre civarı aşağı seviyeye inmesi ilginç görüntülere neden olurken, görenleri şaşkına çeviriyor.
Bakmayın böyle küçük göründüğüne! Tek ısırıkta...Antalya Akvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen ve tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağasının yanı sıra süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, albino piton, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, tarantula örümcekler, akrep, zehirli kertenkele türleri sergileniyor.