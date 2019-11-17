Akciğer kanserine karşı farkındalık günü

Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl, dünyada 2 milyona yakın kişiye akciğer kanseri teşhisi kondu ve 1,7 milyon hasta akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Oğuz Kılınç sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigara ve tütün mamulü kullananların akciğer kanseri olma riski, aynı yaş ve özelliklere sahip tütün mamulü kullanmayanlara göre 30 kat daha fazla. Yapılan çalışmalar, hastaların yüzde 90’ının tütün ürünlerini aktif ya da pasif olarak kullandıkları için akciğer kanserine yakalandıklarını gösteriyor. Pasif içicilik, aktif sigara kullanımı kadar kişilerin akciğerlerine zarar verebiliyor. Pasif içicilerin akciğer kanserine yakalanma riskinin, hiç maruz kalmayanlara göre dört kat daha fazla olduğu biliniyor.”

Sigaradan uzak durun

Akciğer kanserlerinin yüzde 5’inin erken evrede yakalandığında tama yakın tedavi edilebildiğini dile getiren Prof. Dr. Kılınç, şunları söyledi:

“Akciğer kanserine yakalanmamak için yapılabilecek en önemli iş, sigaradan ve tütün ürünü kullanımından kurtulmak. Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra kanser riski de süratle azalmaya başlar. Hiç sigara içmeyen bir bireyle benzer risk durumuna gelebilmek için ise 15 yıl sigara kullanmamak gerekir. Dolayısıyla sigaradan ne kadar erken kurtulursak o hızla akciğer kanseri riskini azaltabiliriz. Sağlık Bakanlığı’nın akredite ettiği sigaradan kurtulma polikliniklerine başvurarak yardım alabilirsiniz. Eğer pasif içici olarak dumana maruz kalıyorsanız temiz hava soluma hakkınıza sahip çıkmalısınız.”