AkÄ±lalmaz olay! 6 ay sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Olay, YenipÄ±nar Mahallesi'ndekiÂ maÄŸazada meydana geldi. MayÄ±sÂ ayÄ±nda maÄŸazaya gelen Kadir Åžahin, cÃ¼zdanÄ±nÄ± kabinde bÄ±rakmamak iÃ§in denediÄŸi ceketin cebine koydu. Daha sonra Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± cekette cÃ¼zdanÄ±nÄ± unutan Åžahin, maÄŸazadan ayrÄ±ldÄ±.

MaÄŸaza sahibi Ahmet TaÅŸkÄ±n, bugÃ¼n kÄ±yafetleri yenidenÂ dÃ¼zenlerken, bir ceketin cebinde cÃ¼zdan olduÄŸunu fark ederek, durumu polise bildirdi. MaÄŸazaya gelen polis, iÃ§indeÂ kimlik,Â 250 lira para ve banka kartÄ± olan cÃ¼zdanÄ±nÂ Kadir Åžahin'e ait olduÄŸunu belirledi. Åžahin, maÄŸazaya davet edildi. CÃ¼zdan, maÄŸazaya gelen Åžahin'e tutanak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teslim edildi.

Ä°ÅŸyeri sahibi Ahmet TaÅŸkÄ±n, cÃ¼zdanÄ± bugÃ¼n bulduÄŸunuÂ ve hemen polise haber verdiÄŸini belirterek, cÃ¼zdanÄ± sahibine ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kadir Åžahin ise emniyet teÅŸkilatÄ±na ve maÄŸaza sahibine teÅŸekkÃ¼r ederek, 6 ay sonra cÃ¼zdanÄ±na kavuÅŸmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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