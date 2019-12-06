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06.12.2019 - 20:45 |

Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında? Akın Akınözü biyografisi

Akın Akınözü 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk deneyimini 2014 yılında çekilen Azrail adlı filmde Gaffur karakterine hayat vererek adım atan yakışıklı oyuncu daha sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol almıştır. İşte Akın Akınözü hakkında merak edilenler...

Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında? Akın Akınözü biyografisi

Akıın Akınözü eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra oyunculuk üzerine eğitimler aldı. Yakışıklı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Azrail adlı filmde Gaffur karakterine hayat vererek yaşadı. Sonrasında TV ekranında yayınlanan birçok dizide rol alan Akın Akınözü, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Aielem, Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol aldı. Akın Akınözüne popülerliği kazandıran dizi ise Hercai adlı dizi oldu.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu 2015 yılından sonra sırasıyla pek çok televizyon dizisinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Akın Akınözü, şu anda Hercai dizisinde Miran karakterini canlandırıyor.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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