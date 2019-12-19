Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada Yüzbaşı Özkan Hekin'in şehit edilmesi talimatını verdiği öne sürülen sanıklardan eski yarbay Mustafa Zelbey savunma yaptı.

Olay tarihinde İnsani Yardım Tugayında yarbay olarak görev yaptığını belirten Zelbey, Suriye'ye terör operasyonu düzenleneceği, Akıncı Üssü'nün de bu operasyonda aktif şekilde kullanılacağı belirtilerek üssün güvenliğini sağlamak maksadıyla komutanları tarafından görevlendirildiğini savundu.

Esasa ilişkin mütalaadaki 15 Temmuz'dan birkaç gün önce görevli olduğu birlikte darbeye hazırlık yaptığı iddiasını reddeden Zelbey, birliğin İstanbul'a taşınması planı kapsamında lojistik hazırlıklar yapıldığını ileri sürdü.

Evinde bulunduğu sırada saat 21.00 civarında tugay komutanı albay Ali Eraslan'ın aradığını ve derhal kışlaya gelmesi emrini verdiğini aktaran Zelbey, kışlaya yakın olarak oturduğunu bildiği personelini arayarak tugay komutanının emrini ilettiğini söyledi.

Zelbey, birliğine gittiğinde Eraslan'ın olası terör olaylarına karşı emniyet tedbirlerinin artırılması maksadıyla çağırdığını söylemesi üzerine odasına geçip kamuflajlarını giydiğini anlattı.

Kışladan saat 23.15 sırlarında Akıncı Üssü'ne gitmek için ayrıldıklarını, yayımlanan sözde sıkıyönetim emrini de görmediğini ileri süren Zelbey, dört araçla Akıncı Üssü'ndeki Yenikent nizamiyesinin olduğu bölgeye gittiklerini dile getirdi.

Sanık Zelbey, savunmasına şöyle devam etti:

"Nizamiyeden girdikten sonra lojman nizamiyesine giden grubun içindeydim. Şehit Özkan Hekin vurulduğunda orada değildim. Gece 03.45'e kadar Yenikent nizamiyesine hiç gelmedim. Lojman nizamiyesinde bulundum. Fatih Koçak, beni Yenikent nizamiyesine çağırdı. Oraya gittiğimde bir kargaşa oldu. Özkan Hekin'in gitmek istediğini anladım. Ben de 'Bırakın gitsin.' dedim. Kimseye 'Ateş edin' talimatım olmadı. Bir süre sonra birkaç el silah sesi geldi. Işın Ceylan ve Halil Burak Balcı da oradaydı. Işın Ceylan 'Buraya bir araç gelsin.' diye seslendi. Araç gitti. Özkan yaralı bir şekilde arka koltuğa yatırılmıştı. Özkan konuşabiliyordu. Süratle revire götürülmesi emrini verdim. Akıncı Üssü içindeki revire götürüldü."

Sabaha karşı nizamiye bölgesindeki kalabalığın dağılmasının ardından İnsani Yardım Tugayındaki personelle 143'üncü Filo'nun otoparkına geçtiklerini ifade eden Zelbey, "Üs içinde dolaşmaya başladık, niyetimiz askeri savcıyı bulmaktı. Bina içindeki odalara baktığımızda buralarada havacı kıyafetleri gördük. Biz de orada bulduğumuz havacı üniformalarını giydik." diye konuştu.

Sanıklar Fahri Koçak ve Ali Eraslan ile üssün dışına çıktıklarını, bir süre yürüdükten sonra yolda bekleyen polislerin yanına gittiklerini belirten Zelbey, iddia edildiği gibi üsten kaçarken yakalanmadıklarını savundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.