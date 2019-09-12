Akıncı Üssü davası duruşmaları sürüyor

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı

Dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi derdest eden ekipte yer aldığı öne sürülen sanık eski binbaşı Mehmet Cantürk, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Olay tarihinde askeri hattan arandığını, terörle mücadele harekatı yapılacağı bilgisinin verilmesi üzerine Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia eden Cantürk, bu eylemi darbe girişimi kapsamında yapmadığını savundu.

Akıncı Üssü'nde bulunduğu süre zarfından herhangi bir darbe faaliyetinde bulunmadığını, pasif konumunda kaldığını öne süren Cantürk, silah kullanmadığını, sözde sıkıyönetim direktifindeki talimatlara uymadığını savundu.

Orgeneral Mendi'nin derdest edilmesiyle ilgisinin bulunmadığını da ileri süren Cantürk, Mendi'nin derdest edildiği saatlerde Akıncı Üssü'nde bulunduğuna dair telefon sinyal bilgilerinin bulunduğunu aktardı.

Cüzdanından çıkan 1 ABD dolarının "B serisi" olduğunu ifade eden Cantürk, başka yabancı paraların yanında bulunduğunu söyledi.

Cantürk, İspanya'ya yaptığı ziyaretten kalan söz konusu paraları bozdurmaya değmeyecek miktarda olduğu için cüzdanında taşıdığını belirterek FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Cantürk, beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.