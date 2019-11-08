Akıncı Üssü davasına devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Konya 3. Ana Jet Üssü Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve İleri Hava Kontrolörü (İHK) filosunda görevli eski astsubay Oğuz Haksal savunmasını yaptı.

Haksal, savunmasının başında FETÖ ile bağı olmadığını, terörist ilan edilemeyeceğini savundu.

Hakkari'de görevdeyken 13 Temmuz'da döndüğünü ve paraşüt eğitimi için hazırlık yaptığını belirten Haksal, 14'ünde de cuma günü için arazi eğitimi yapılacağının bildirildiğini öne sürdü.

Haksal, cuma günü arazi eğitimi için hazırlık yaptığını ancak öğle saatlerinde bu eğitimin iptal edildiğini ve İstanbul'da bir koruma görevine gideceklerinin bildirildiğini iddia etti.

Samandıra'daki askeri tesise vardıklarında bölük komutanı Gökhan Maldar'ın, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı koruma görevini yapacaklarını söylediğini ifade eden Haksal, helikopterle Moda Deniz Kulübü'ne geçtiklerini söyledi.

Haksal, düğün salonuna girmediğini, dışarıda emniyet aldığını savunarak, helikopter yakınında beklediği için araca binmek üzere gelen Abidin Ünal'a baş selamı verdiğini öne sürdü. Ünal ayrıldıktan sonra diğer helikopterin indiğini, bir süre sonra da buradan ayrıldıklarını ve önce Samandıra'ya geçtiklerini anlatan Haksal, daha sonra da harp okuluna gittiklerini bildirdi.

Haksal, burada beklerken amirinin gelip kendisiyle birlikte iki kişinin daha orada kalmasını söylediğini iddia ederek, bunun üzerine geçtikleri binadaki televizyondan darbe girişimini öğrendiklerini savundu.

Buradaki üç kişiden Rizeli olan arkadaşının memleketine gittiklerini ancak kaçmadıklarını öne süren Haksal, 19 Temmuz'da Konya'ya dönüp polise teslim olduğunu söyledi.

Haksal, "Ben bir asker olarak emirlere uyduğum için buradayım. Ben darbeci değilim. Bu yaşananlardan tamamen habersiz olarak mağdurum." dedi.

Aynı birimde görevli eski astsubay Sinan Turğan da savunmasında FETÖ üyesi olmadığını söyledi.

Arazi eğitimi yapacakken görev değişikliğiyle İstanbul'a gittiklerini anlatan Turğan, eğitime çıkacaklarını düşündüğü için yanına cüzdanını dahi almadığını iddia etti.

İstanbul'a geçtiklerinde indikleri helikopterin emniyetini aldığını, kimseyi kelepçelemediğini, alıkoymadığını ve bağlamadığını savunan Turğan, o gün, verilen hukuki emirlere uyduğunu ileri sürdü.

Duruşmaya pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.