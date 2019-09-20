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20.09.2019 - 11:25 | | DHA

Akrabasını uyurken tabancayla vurup, öldürdü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Tahir A. (35), akrabası olduğu öğrenilen Ramazan Kanatlı'yı (75), uyurken tabancayla vurarak öldürdü.

Akrabasını uyurken tabancayla vurup, öldürdü

Olay, bu sabah erken saatlerde kırsal Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir A., evine girdiği akrabası Ramazan Kanatlı'yı, yatağında uyuduğu sırada tabancayla vurdu. Olayın ardından evden çıkan Tahir A., çevredekilere Kanatlı'yı öldürdüğünü söyleyerek, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Kanatlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kanatlı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma Tahir A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
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