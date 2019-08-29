MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2019 ALES sınav tarihleri
29.08.2019 - 11:57

ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2019 ALES sınav tarihleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru işlemleri 9-17 Temmuz tarihlerinde alındı. ALES adayları ise sınav giriş yerleri için arayışa geçti. Peki 2019 ALES sınavları ne zaman uygulanacak?

ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2019 ALES sınav tarihleri

2019 yılının ilk ALES sınavı 5 Mayıs 2019 tarihinde uygulandı. ALES/1 sınavını kaçıran adaylar ise ALES/2 sınavına başvuruda bulundu. Peki ALES/2 sınavını kaçıran adaylar, ALES/3 başvurusunu ne zaman yapabilecek? ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihleri ne zaman?

ALES/2 NE ZAMAN? SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES/2 sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından belirlendiğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 - 25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

ALES/3 SINAVI 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

Teminatı bile lüks araç fiyatındaGümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk Rolls-Royce marka lüks araç e-ihaleyle 3 milyon liradan satışa sunuldu. Katılım teminatı 100 bin lira olan aracın ihalesine kimse katılmadı. Araç, eylül ayının sonunda tekrar düzenlenecek ihalede yüzde 25 indirimle tekrar satışa konulacak.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşattılar

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşattılar

KPSS sınav sonuçlarını SORGULAMA EKRANI! 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Sonuçları

KPSS sınav sonuçlarını SORGULAMA EKRANI! 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Sonuçları

KPSS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM, KPSS sonuç sorgulama ekranı

KPSS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM, KPSS sonuç sorgulama ekranı

Sıradaki Haber