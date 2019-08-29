ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2019 ALES sınav tarihleri

2019 yılının ilk ALES sınavı 5 Mayıs 2019 tarihinde uygulandı. ALES/1 sınavını kaçıran adaylar ise ALES/2 sınavına başvuruda bulundu. Peki ALES/2 sınavını kaçıran adaylar, ALES/3 başvurusunu ne zaman yapabilecek? ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihleri ne zaman?

ALES/2 NE ZAMAN? SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES/2 sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından belirlendiğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 - 25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

ALES/3 SINAVI 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.