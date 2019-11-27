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27.11.2019 - 10:23 |

ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 Kasım 2019 tarihinde uygulandı. ALES sınavına katılan adaylar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, ALES sonuçları için tarih verdi.

ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan ALES başvuruları sonrasında 17 Kasım 2019 tarihinde ALES/3 tamamlandı. ALES sınav başarılarını öğrenmek için meraklanan adaylar, ALES sınav sonuç tarihini araştırıyor. 2019 ÖSYM sınav takviminde ALES /3 sınav sonuçları tarihi yer alıyor. İşte sabırsızlıkla beklenen o gün...

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 KAsım 2019'da uygulanan ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek ALES sonuçlarına, sisteme giriş yaptıktan sonra erişim sağlanacak.

 

İstanbul'da akılalmaz olay! Ani fren yapınca...Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda brandasız hafriyat kamyonundaki çamura dönüşmüş toprak otomobilin üzerine ve yola döküldü. Sürücüsünün ani fren yapmasından kaynaklandığı belirtilen kazada trafik durma noktasına geldi.
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