27.11.2019 - 10:23 |
ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 Kasım 2019 tarihinde uygulandı. ALES sınavına katılan adaylar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, ALES sonuçları için tarih verdi.
17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan ALES başvuruları sonrasında 17 Kasım 2019 tarihinde ALES/3 tamamlandı. ALES sınav başarılarını öğrenmek için meraklanan adaylar, ALES sınav sonuç tarihini araştırıyor. 2019 ÖSYM sınav takviminde ALES /3 sınav sonuçları tarihi yer alıyor. İşte sabırsızlıkla beklenen o gün...
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17 KAsım 2019'da uygulanan ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek ALES sonuçlarına, sisteme giriş yaptıktan sonra erişim sağlanacak.