ALES ne zaman yapılacak? ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki sınav ne zaman yapılacak?
ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES/3 için geri sayım sürerken sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. ALES sınav giriş belgesi için ÖSYM AİS'e giriş yapmak gerekiyor.
ALES NE ZAMAN?
ALES/3 için sınav tarihini bekleyen adaylar için açıklama geldi. ALES 17 Kasım 2019'da yapılacak. sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından duyurulacak olan sonuçlar elektronik ortamda görüntülenecek.
DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.