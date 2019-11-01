ALES ne zaman yapılacak? ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki sınav ne zaman yapılacak?

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 için geri sayım sürerken sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. ALES sınav giriş belgesi için ÖSYM AİS'e giriş yapmak gerekiyor.

ALES NE ZAMAN?

ALES/3 için sınav tarihini bekleyen adaylar için açıklama geldi. ALES 17 Kasım 2019'da yapılacak. sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından duyurulacak olan sonuçlar elektronik ortamda görüntülenecek.