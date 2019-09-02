ALES ne zaman yapılacak? ALES/2 giriş yerleri açıklandı mı?

ALES'te adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların heyecanla beklediği ALES/2 için sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES 22 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adayların sınava girerken yanlarında kimlik kartı ve sınav giriş belgesini bulundurması gerekiyor.

ALES sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında ÖSYM tarafından elektronik ortamda duyuru yapılacak.